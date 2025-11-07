Novi Sad: Privedeni aktivisti pušteni posle saslušanja, postupak se nastavlja redovno

Troje novosadskih aktivista koji su sinoć privedeni nakon protesta ispred prostorija Srpske napredne stranke (SNS) na Bulevaru oslobođenja, pušteno je posle saslušanja u Prekršajnom sudu u tom gradu.

Članica Građanskog pokreta Bravo Sandra Adam, članica Zborova Novog Sada Ana Obradović Pantelić i Novosađanin Robert Silberholc zadržani su noćas u policiji pošto su ispred prostorija SNS, tokom okupljanja u znak podrške Dijani Hrka, ostavili otiske šaka crvene boje i broj 16 na metalnim roletnama stranačkih prostorija.

Protiv aktivista će biti pokrenut redovan postupak a terete se za „nepristojno, drsko i bezobzirno ponašanje“.

Zborovi Novog Sada od nedelje uveče organizuju okupljanja u tom gradu kao vid podrške Dijani Hrka, majci mladića poginulog pri padu nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu, koja od nedelje štrajkuje glađu u blizini Doma Narodne skupštine sa zahtevima za utvrđivanje odgovornosti za tu nesreću i za raspisivanje vanrednih izbora.

(Beta)

