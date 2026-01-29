Novi Sad: Protest ispred zgrade Rektorata, protiv nasilja na univerzitetu

Protest je organizovan pod parolom “Kako ste glasali”, jer je to telo, kako su istakli, dva puta u poslednjih nekoliko meseci glasalo protivno interesima Univerziteta.

Profesorka Prirodno-matematičkog fakultet Nataša Simin istakla je da prilikom glasanja za izbor u zvanje redovnog profesora Jelene Kleut, kao i za smenu rektora Dejana Madića, članovi Senata nisu ispoštovali odluke svojih matičnih fakulteta i instituta.

Ona je navela i da rektor i pojedini dekani optužuju profesore za politizaciju, iako su sami javno dali podršku vladajućoj partiji.

”Mi postavljamo pitanje ko zaista politizuje univerzitet, ako se zna da se imena 14 od 25 članova proširenog Senata nalaze na listama podrške Srpskoj naprednoj stranci i Aleksandru Vučiću!”, rekla je Simin.

Profesor Veljko Jovanović sa Filozofskog fakulteta je ocenio da su dekani Milivoje Alanović i Patrik Drid, kao i rektor Dejan Madić normalizovali policijsko prisustvo i nasilje na prostoru univerziteta.

On je rekao i da je 14 članova Senata potpisao listu podrške “dehumanizujućoj vlasti koja pokušava da ubije ovaj univerzitet”

“Bitno je da se podsetimo da na ovom univerzitetu postoje ljudi koji gaze autonomiju univerziteta jer trampe svoj glas u univerzitetskim telima za sigurnost dekanske, prodekanske, rektorske ili prorektorske fotelje”, istakao je Jovanović.

Okupljeni su nosili transparente – „Kako ste glasali?“, „Odgovornost“, „Sloboda se nijednom molbom dobila nije. Ni govorom. Sloboda se osvaja“, „Senat ili partijski odbor?”.

Tu si bili i transparenti s porukama „Policijska stanica ‘Rektorat'“, „Znamo kako ste glasali al ne pošto“, „Trepnite ako ste morali“, „Novo akademsko zvanje – dekan lojalista“, „Savest pobeđuje strah“, „Zašto se krijete?”.

(Beta)

