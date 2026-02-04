Novi Sad: Protestna šetnja zbog najave izgradnje crkve na zelenoj površini

Stanovnici novosadskog naselja Liman okupili su se jutros na okretnici kod Štranda, u blizini livadice na kojoj gradske vlasti planiraju izgradnju crkve a čemu se građani protive.

Protest organizuju danas jer će odbornici Skupštine grada Novog Sada od 10.00 časova, između ostalog, na zasedanju raspravljati o Planu generalne regulacije rekreativnog područja „Štrand Kabel“, a u okviru čega je i izgradnja verskog objekta na prostoru kod novosadskog kupališta.

Oni su istakli i da će nakon početka skupa kod livadice kod Štranda, krenuti ka Skupštini grada.

Okupljeni nose dva velika transparenta na kojima piše „Liman ne da livadicu“ i „Možete saditi, nećete graditi“.

Građani su napravili i više manjih transparenata na kojima piše: Novi Sad vam neće oprostiti, Ekocid, urbicid, korupcija, Oprosti im bože kvadrate njihov, Stop ekocidu, stop urbicidu, Zdrava voda nema cenu, Pamtiće vas Novi Sad po vašim delima, Liman ne da livadicu, Zadnji je čas da svoj glas zločinu ne daš, Ne damo gradnju na našem Štrandu, Gradnja kod Štranda, zločin u najavi, Samo lustracija Srbiju spašava.

Tokom šetnje do Skupštine grada uzvikivali su „Ne samo ti Liman Kočine!“.

Građani se protive planu regulacije ovog prostora jer ga smatraju „nezakonitim, zdravstveno rizičnim, nehumanim, predimenzioniranim i koruptivnim“.

Građani ističu i da je gradnja „posebno sporna“ jer se radi o prostoru koji je izvorište vode, te ocenjuju da bi realizacija plana „direktno urušila kvalitet života stanara okolnih zgrada, dok bi korist imali isključivo uski interesni krug investitora i onih koji omogućavaju sprovođenje plana“.

Iz zbora su naglasili da je dodatni problem i veličina planirane crkve od oko 1000 metara kvadratnih, a podsetili su i da ovo „nije usamljen slučaj“ te da se slični problemi najavljuju i na drugim lokacijama – Liman 3 kod Mornarice, Sajlovo, Podbara, Grbavica, Futoški park i druge.

(Beta)

