Novi Sad: Raspisan konkurs za konzervatorsko-restauratorske radove na Gradskoj kući

Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada raspisao je javnu nabavku za izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova na zgradi Gradske kuće.

Kako se navodi, projektno-tehničkom dokumetacijom planirano je da se radovi realizuju u sedam faza, a raspisana javna nabavka odnosi se na fazu šest koja podrazumeva zamenu prozora i vrata.

U skladu sa rokovima definisanim Zakonom o javnim nabavkama, procenjuje se da se ugovor o izvođenju konzervatorsko-restauratorskih radova na zgradi Gradske kuće u Novom Sadu može zaključiti u drugoj polovini decembra 2025. godine.

Procenjen rok za izvođenje radova definisanih fazom šest je najkasnije do 30. juna 2026. godine.

Ukupna vrednost svih radova u okviru sedam faza, prema projektno-tehničkoj dokumentaciji i projektantskim cenama iznosi 407 miliona dinara sa PDV-om.

Projektni zadatak predviđa obnovu svih fasadnih površina obrađenih u malteru sa elementima dekorativne plastike, restauraciju, konzervaciju i zamenu fasadne stolarije, bravarije i limarije.

Takođe, planirana je i sanacija oštećenih i dotrajalih delova postojeće krovne konstrukcije sa zamenom oštećenih elemenata, njenim tretiranjem protiv crvotočine i zaštitu svih drvenih elemenata protiv požara i insekata, popravku i zamenu olučnih elemenata i limenih opšiva, kao i sanaciju dimnjaka.

Tretman krovnog pokrivača je opredeljen nakon detaljnog pregleda i uvida u zatečeno stanje.

Gradska kuća – Magistrat je objekat koji je postao spomenik kulture 1997. godine i nalazi se u sklopu Prostorno kulturno-istorijske celine Staro jezgro Novog Sada, te uživa dvostruku zaštitu.

Objekat velike arhitektonske i kulturne vrednosti, koji predstavlja jedinstven simbol grada i turistička je atrakcija, poslednji put je obnovljen pre gotovo 24 godine kada su rađene ulične fasade i veći deo krova. Prema podacima kojima raspolaže nadležni Zavod, od kako je osnovan 1983. godine, stolarija nije sanirana.

Monumentalno magistratsko zdanje u centru Novog Sada podignuto je 1895. godine po projektu arhitekte Đerđa Molnara.

(Beta)

