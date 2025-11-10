Novi Sad: Skup podrške autoprevozniku Jaćimoviću ispred Banovine

Nekoliko stotina Novosađana odazvalo se večeras na poziv studenata na skup podrške autoprevozniku Milomiru Jaćimoviću i njegovom sinu ispred zgrade Banovine.

Njih dvojica od jutros na tom mestu štrajkuju glađu u Novom Sadu.

Na ovo okupljanje pozvali su studenti u blokadi Univerziteta u Novom Sadu, navodeći da je Jaćimović „uvek bio uz njih, te da je vreme da i oni budu uz njega“.

Uz poziv „Niko nije sam!“, studenti su poručili da im je žao što su Jaćimović i njegov sin osetili da je štrajk glađu jedini način da skrenu pažnju na svoj problem.

„Razumemo njihovu odluku i duboko saosećamo sa situacijom u kojoj su se našli“, naveli su studenti u objavi na društvenim mrežama.

Ispred zgrade Pokrajinske vlade u međuvremenu je postavljena metalna ograda vezana katancima.

Jaćimović i njegov sin nalaze se sa jedne, a nekoliko pripadnika policije sa druge, bliže ulazu u zgradu.

Pored šatora u kojem su od jutros Jaćimović i njegov sin, postavljena su još dva manja šatora.

Oni su obeleženi simbolom aktuelnih protesta, otiskom krvave šake i natpisom „korupcija“.

Jaćimović je jutros poručio da se na ovakav vid protesta odlučio jer mu je policija oduzela sve autobuse zbog njegove podrške građanima i studentima koji protestuju.

On traži da mu vrate autobuse i da se kazne ponište.

„Očekivao sam pritiske, ali ne baš ovakve, u ovoj meri. Da dozvole da jedno dete od 16 godina hapse u njegovom autobusu, na moje oči, da mi prete, da mi batinaši traže dete“, objasnio je Jaćimović.

(Beta)

