Novi Sad: Studenti ušli u zgradu Filozofskog fakulteta

Nekoliko studenata u blokadi Filozofskog fakulteta univerziteta u Novom Sadu uspeli su da večeras uđu u zgradu te visokoškolske ustanove.

Studenti su ušli kroz zajedničko dvorište između Pravnog i Filozofskog fakulteta, a kako je rečeno novinarima ovde na licu mesta, neki od njih su ušli i u zgradu.

Reporter agencije Beta video je siluete ljudi, ali budući da je hol u mraku, nije moguće da sigurnošću tvrditi jesu li u pitanju studenti ili neko od profesora koji su jutros ušli na fakultet.

Neki od studenata su rekli i da je Dejan Pajić, prodekan, pozvao policiju, ali za to za sada nema potvrde niti se policija pojavila.

Studenti u blokadi su od jutros izvan zgrade, jer ih je Pajić i nekoliko profesora izbacilo napolje, nakon čega je promenjena brava na ulazu.

Ispred zgrade fakulteta okupljaju se građani, a tu su i traktori paora iz Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije.

