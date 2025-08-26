Novi Sad: Studenti ušli u zgradu Filozofskog fakulteta

Nekoliko studenata u blokadi Filozofskog fakulteta univerziteta u Novom Sadu uspeli su da večeras uđu u zgradu te visokoškolske ustanove.
Studenti su ušli kroz zajedničko dvorište između Pravnog i Filozofskog fakulteta, a kako je rečeno novinarima ovde na licu mesta, neki od njih su ušli i u zgradu.
Reporter agencije Beta video je siluete ljudi, ali budući da je hol u mraku, nije moguće da sigurnošću tvrditi jesu li u pitanju studenti ili neko od profesora koji su jutros ušli na fakultet.
Neki od studenata su rekli i da je Dejan Pajić, prodekan, pozvao policiju, ali za to za sada nema potvrde niti se policija pojavila.
Studenti u blokadi su od jutros izvan zgrade, jer ih je Pajić i nekoliko profesora izbacilo napolje, nakon čega je promenjena brava na ulazu.
Ispred zgrade fakulteta okupljaju se građani, a tu su i traktori paora iz Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com