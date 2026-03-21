Novi Sad: Učenici obeležili godinu dana od smrti Vukašina Crnčevića, 16. žrtve nadstrešnice

U Ekonomskoj školi "Svetozar Miletić" u Novom Sadu danas je održan skup u znak sećanja na učenika te škole Vukašina Crnčevića (19), koji je preminuo od posledica povreda zadobijenih u padu nadstrešnice sa renoviranog objekta Železničke stanice u tom gradu.

Vukašin Crnčević je bio 16. žrtva nadstrešnice. On je, nakon višemesečne borbe za život, preminuo 21. marta prošle godine 2025. u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Skup je počeo 16-minutnom tišinom za sve žrtve pada nadstrešnice.

„Svojim prisustvom pokazujemo solidarnost, sećanje i poštovanje – da Vukašinovo ime i uspomena na njega nastave da žive među nama“, poručeno je na skupu.

Na vrata škole okačili su Vukašinovu fotografiju i venac belog cveća, dok su ispred vrata položilo cveće i zapalili sveće.

Vukašinov školski drug rekao je da je današnji skup veoma važan sa strane moralnih normi, „kako bismo se podsetili mi koji želimo da se sećamo, ali i oni koji iz nekog razloga žele da zaborave sve ovo“.

„Njih 16 su bili pre svega ljudi koji su imali svoje porodice, prijatelje, zanimanja, ideje i ciljeve kojima su težili u životu. Zbog toga što je neko odlučio da mu je preči cilj da sebi u džep stavi neki novac, umesto da posao uradi kako treba oni, nažalost, više nisu sa nama“, kazao je on.

Dodao je da je vreme da se takvom sistemu, zbog kojeg su ljudi poginuli, „stane na put“.

Pomen za žrtve i za Vukašina Crnčevića odali su i biciklisti iz Kritične mase u Limanskom parku.

Oni su posle toga krenuli u vožnju do livadice ispred novosadskog Štranda, da bi izrazili neslaganje sa odlukom gradskih vlasti da se na tom mestu izgradi verski objekat Srpske pravoslavne crkve.

Postavili su transparente na kojima piše „Nebezbedno! Zabranjena je gradnja u zoni nasipa od poplava“, „Gradnja kod Štranda – zločin u najavi“, „Limanci će se boriti do kraja“, „Samo lustracija Srbiju spašava“.

„Ova livadica nije samo jedan komad zemlje niti je samo još jedna građevinska parcela. Ova livada je u zoni zaštite izvorišta pijaće vode za ceo Novi Sad. Ako se ovde pogreši, posledice može osećati ceo grad. Uz to, ovo je deo nasipa koji Novi Sad štiti od poplava. Zato ne govorimo samo o travi, nego prvenstveno o vodi, bezbednosti i zdravlju ljudi“, kazala je predstavnica zbora građana naselja Liman.

Nakon toga će vožnju nastaviti do Futoškog parka, gde se grade hotel i poslovni prostori.

Kako su naveli, njihov protest je za zaštitu zelenih površina u gradu i protiv „investitorskog urbanizma“.

U Futoškom parku će biti održana i tribina.

Renovirana nadstrešnica dva puta svečano otvarane Železničke stanice u Novom Sadu obrušila se 1. novembra, u 11.52.

Nadležni su tada saopštili da je preminulo 14 osoba, među njima i deca. Nekoliko dana kasnije je preminula još jedna povređena osoba, 21. marta i Vukašin Crnčević, a jedna teško povređena osoba je preživela.

Predstavnici vlasti su u prvim satima pada nadstrešnice tvrdili da ona nije rekonstruisana, iako se potom ispostavilo da su na njoj izvođeni radovi.

(Beta)

