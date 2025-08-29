Novi Sad: Učesnik protesta ispred Filozofskog fakulteta Miloš Marković se brani sa slobode

Jedan od privedenih pod optužbom za napad na policiju ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Miloš Marković, pušten je da se brani sa slobode, uz meru zabrane prisustva javnim skupovima.

Njegova advokatica Maja Mrnuštik je po izlasku iz suda rekla da je, za razliku od odbornika Miše Bačulova koji se takođe brani sa slobode, njenom branjeniku zabranjeno prisustvo javnim skupovima, uz obavezu redovnog javljanja dva puta mesečno.

„Nije na Klisi, neće ga jesti stenice i budite uvereni da je ova vaša podrška doprinela tome da on danas izađa na ova vrata, a ne na ona druga“, rejkla je Mrnuštik gra]anima koji su se okupili.

Istakla je da „još postoje sudije koje pošteno obavljaju svoj posao“.

S druge strane, „Tužilaštvo, naravno, radi pod političkim pritiskom i tražilo je maksimalne kazne za sve njih“.

„Ovo je samo pokazatelj – to kako se oni ponašaju – da je režim u slobodnom padu i da je počeo da vrši državni terorozam“, kazala je Mrnuštik novinarima ispred suda.

Miloš Marković je dobio poziv da se javi u policiju u svojstvu građanina, da bi mu u policijskoj stanici bilo saopšteno da je osumnjičeni, zbog čega mu je određeno zadržavanje do 48 sati.

Svoj četvorici uhapšenih zbog sukoba ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu u sredu, 27. avgusta, na teret stavlja napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Prethodno je odbačen zahtev tužilaštva za određivanje pritvora odborniku grupe građana „Budi heroj“ u Skupštini grada Novog Sada Miši Bačulovu koji će se braniti sa slobode, odnosno postupak protiv njega će se voditi po redovnom postupku.

Juče je saslušan i Nemanja Savović (23) kome takođe nije određen pritvor.

(Beta)

