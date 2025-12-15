Novi Sad uvodi klasičnu muziku u javni prevoz

Novi Sad će u gradskom javnom prevozu emitovati klasničnu muziku u okviru projekta „Najbolji novosadski muzičari sviraju najlepšu muziku za Novosađane“, saopšteno iz kabineta gradonačelnika.

Gradonačelnik Žarko Mićin i v.d. upravnica Srpskog narodnog pozorišta (SNP) Dragana Milošević potpisali su danas Sporazum o saradnji na realizaciji tog projekta, kojim je predviđeno da orkestar Opere SNP-a snimi tri sata operske i klasične muzike, koja će biti emitovana u vozilima gradskog prevoza.

„Činjenica da će orkestar Opere SNP-a izvesti neka od najlepših dela svetske muzičke baštine, značajno će doprineti ambijentu u gradskim autobusima. Pored ugodnosti putovanja, promovisaćemo kulturu i najvrednija muzička dela“, ocenio je Mićin, a preneo kabinet u saopštenju.

On je naveo da je od 2012. godine u javni prevoz uloženo više od 3,5 milijardi dinara.

Milošević je istakla da je Srpsko narodno pozorište institucija koja živi i radi za Novosađane, a da će ovaj projekat spojiti „svakodnevni život našeg grada sa najuzvišenijim dometima muzičke umetnosti“.

„Plan je da se odaberu kompozicije koje nose smirenost, uzvišenost i estetitku, koje će na najlepši mogućni način oplemeniti trenutke putovanja gradskim prevozom“, rekla je Milošević.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com