Novi Sad: Veliki broj građana na pomenu poginulom taksisti iz udruženja SOS

Veliki broj taksista, studenata i građana Novog Sada večeras je odao počast taksisti iz udruženja SOS, koji je juče poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći u centru grada kada je na njega, dok je vozio u svojoj traci, iz suprotne trake velikom brzinom naleteo vozač BMW-a.

Oni su u tišini prilazili mestu nesreće u Jevrejskoj ulici, u blizini Sinagoge, gde su palili sveće i polagali cveće.

Okupljanje je počelo na raskrsnici kod Futoške pijace, a taksistima i građanima se priključila kolona studenata koja je stigla iz kampusa novosadskog univerziteta.

Saobraćaj je bio blokiran.

Taksisti iz udruženja SOS odali su i ranije danas počast poginulom kolegi kratkom blokadom saobraćaja.

U sinoćnoj saobraćajnoj nesreći je povređeno šest osoba, a prema svedočenjima očevidaca, vatrogasci su morali da seku vozilo kako bi izvukli povređene.

Teško je povređena i jedna devojka (24), koja je hospitalizovana na Klinici za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola u Novom Sadu.

Pored nje, u bolnicu su primljene i dve devojke stare 25 godina, dok su dvojica mladića nakon pregleda puštena na kućno lečenje.

Vozač BMW-a A.S. (25) iz Beograda uhapšen je danas, a na teret mu se stavlja teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Na večerašnje okupljanje pozvali su i Studenti u blokadu Univerziteta u Novom Sadu, koji su podsetili da su taksisti iz udruženja SOS „uvek bili tu za (njih)“, da su ih oni nebrojeno puta besplatno vozili i u gradu i u međugradskim vožnjama, tokom aktuelnih studentskih protesta koji traju već 13 meseci.

„Sinoćnja nesreća u kojoj je život izgubio njihov član nas je duboko uznemirila. Zbog bahatosti u ovoj državi nevini plaćaju cenu“, naveli su studenti u svojoj objavi.

Prema svedočenjima vozača SOS taksija, njihovo udruženje se zbog podrške studentima nalazi „na meti represije režima“.

Oni su novinarima ispričali da su im zbog toga u više navrata sekli telefonske linije i hakovali mobilnu aplikaciju koju koriste klijenti za naručivanje taksi vožnji.

