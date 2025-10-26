Novi Sad: Zborovi posadili 16 stabala borova u čast stradalih u padu železničke nadstrešnice

Na poziv Zbora građana Liman, danas je na livadi kod okretnice pored Štranda posađeno 16 stabala borova, u okviru akcije „Liman pamti“.

Sadnice su zasađene u znak sećanja na 16 ljudi i dece koji su nastradali pod nadstrešnicom Železničke stanice.

Kako je za Betu rekla Nataša Matijević iz Mesne zajednice „Liman“, borovi su posađeni u cik-cak, u obliku nastrešnice, a izabrani su simbolično zbog toga što su akciju organizovali zborovi građana – borovi (z)borovi.

„Ova stabla simbolično treba da omoguće da kroz njihov rast raste i sećanja na sve žrtve, jer Liman pamti sve“, rekla je ona.

Pored zasađenih stabala nalaze se i table sa siluetom krova Železničke stanice i potpisom „Pamti“.

Na praznim mestima su dopisani učesnici i oni koji su podržali akciju i koji podržavaju studente od početka protesta: „IT pamti“, „Zbor Boško Buha pamti“, „Zbor Detelinara pamti“, „Veteran pamti“, „Bajker pamti“, „Prosveta pamti“ i slično.

Na velikom bilbordu kraj zelene površine napisana je poruka „Liman sve pamti“ sa siluetom krova železničke stanice i borovima.

Na pitanje da li očekuje da neko možda ukloni ove sadnice, Matijević je rekla: „Mi smo svoje uradili, neka svako dela po savesti“.

Današnju akciju su podržali zborovi građana Novog Sada, dok su u konkretnom poslu sadnje stabala učestvovali zborovi mesnih zajednica „Liman“, „Liman 4“, „Detelinara“ i „Boško Buha“, dok je Zbor iz Sremske kamenice pomogao pri transportu sadnica.

Takođe, u sadnji su učestvovali i studenti Prirodno-matematičkog fakulteta iz grupe ““Svako dobro“.

U pitanju je zelena površina na kojoj gradske vlasti i Srpska pravoslavna crkva, uprkos protivljenju stanovnika tog dela grada, planiraju da izgrade hram, a koja je po Generalnim urbanističkim planom (GUP) za Novi Sad do 2030. godine predviđena za zelenu površinu u sportsko-rekreativne svrhe.

(Beta)

