Novi šatori ispred Doma Narodne skupštine uoči sednice

Nekoliko novih belih šatora postavljeno je danas u već postojeće šatorsko naselje ispred Doma narodne skupštine i sada zauzimaju obe saobraćajne trake.

Pored šatora trenutno je parkirano nekoliko kombija, a nekoliko osoba radi na postavljanju novih.

Šatorsko naselje ispred zgrade parlamenta nalazi se na tom mestu već šest meseci, mesec dana kraće od obližnjeg kampa studenata koji su za sebe navodili da žele da uče u Pionirskom parku koji je još uvek ograđen metalnim ogradama.

Broj šatora kroz mesece više puta se menjao, u zavisnosti od događaja koje su pristalice vlasti organizovale na tom prostoru, a u poslednje vreme uglavnom ih je bilo manje.

Razlog za proširenje šatorskog naselja nije poznat, ali u Domu narodne skupštine sutra u 10 časova počinje prva sednica redovnog jesenjeg zasedanja.

Na njenom dnevnom redu naći će se 47 tačaka, a među njima su najavljeni zakon o upisu prava nepokretnosti, izmene Zakona o planiranju i izgradnji, Zakona o državnom premeru i katastru, kao i brojni drugi.

(Beta)

