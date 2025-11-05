Novi Savet za nacionalnu bezbednost Nemačke: Pretnje iz Rusije na vrhu dnevnog reda

Nemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) je danas predsedavao prvim sastankom novoosnovanog Saveta za nacionalnu bezbednost, na kojem su „hibridne pretnje“ iz Rusije bile na vrhu dnevnog reda.

Foto: Beta

Berlin je više puta optuživao Moskvu da vodi „hibridno“, nekonvencionalno ratovanje – sabotaže i kampanje dezinformisanja.

„Sastanak se fokusirao na usvajanje međuministarskog akcionog plana za suzbijanje hibridnih pretnji“, rekao je portparol vlade Štefan Kornelijus (Stefan Kornelius).

Taj plan uključuje mere špijunaže i zaštitu kritične infrastrukture, dodao je on.

„To je odgovor Vlade na sve veći broj i intenziviranje hibridnih pretnji protiv Nemačke, posebno iz Rusije“, rekao je Kornelijus.

Poslednjih meseci je u Nemačkoj bilo releta dronova iznad aerodroma i osetljivih vojnih lokacija.

Na sastanku je razmotrena i „strateška zavisnost od esencijalnih sirovina“, rekao je portparol Vlade i dodao da će ona pre kraja ove godine doneti akcioni plan za diversifikaciju snabdevanja sirovinama.

Merc je početkom ove godine, pre februarskih parlamentarnih izbora, predložio osnivanje Saveta za nacionalnu bezbednost.

U tom telu su predstavnici ministarstava i stručnjaci službi bezbednosti, instituta i privatnog sektora. Zadaci su im analiza stanja bezbednosti i priprema odgovora na probleme u toj oblasti.

(Beta)

