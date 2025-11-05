Novi Savet za nacionalnu bezbednost Nemačke: Pretnje iz Rusije na vrhu dnevnog reda

Berlin je više puta optuživao Moskvu da vodi „hibridno“, nekonvencionalno ratovanje – sabotaže i kampanje dezinformisanja.
„Sastanak se fokusirao na usvajanje međuministarskog akcionog plana za suzbijanje hibridnih pretnji“, rekao je portparol vlade Štefan Kornelijus (Stefan Kornelius).
Taj plan uključuje mere špijunaže i zaštitu kritične infrastrukture, dodao je on.
„To je odgovor Vlade na sve veći broj i intenziviranje hibridnih pretnji protiv Nemačke, posebno iz Rusije“, rekao je Kornelijus.
Poslednjih meseci je u Nemačkoj bilo releta dronova iznad aerodroma i osetljivih vojnih lokacija.
Na sastanku je razmotrena i „strateška zavisnost od esencijalnih sirovina“, rekao je portparol Vlade i dodao da će ona pre kraja ove godine doneti akcioni plan za diversifikaciju snabdevanja sirovinama.
Merc je početkom ove godine, pre februarskih parlamentarnih izbora, predložio osnivanje Saveta za nacionalnu bezbednost.
U tom telu su predstavnici ministarstava i stručnjaci službi bezbednosti, instituta i privatnog sektora. Zadaci su im analiza stanja bezbednosti i priprema odgovora na probleme u toj oblasti.
(Beta)
