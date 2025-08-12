Novi šumski požari u Grčkoj, poziv za pomoć EU

Grčka je pozvala Mehanizam Evropske unije u pomoć za gašenje šumskih požara koji su se danas nastavili ili izbili širom te zemlje pogođene sušom i jakim vetrom.

Najopasniji novi požarni frontovi su na zapadnom ostrvu Zakintosu u Jonskom moru, u Vonici i Prevezi, gradovima na zapadu grčkog kopna, kao i u prefekturi Ahaja na zapadnom Peloponezu, gde je sprovedeno oko dvadeset preventivnih evakuacija, kaže Vatrogasna služba Grčke.

„Ukupno je danas izbilo više od stotinu požara širom zemlje, a da bi se izborila sa njima, Grčka je pozvala Mehanizam EU da bi dobila još četiri vatrogasna aviona“, rekao je Vasilis Vatrakojanis, portparol Vatrogasne službe.

Zbog brojnih požara, posebno u zapadnoj Grčkoj, policija je pokrenula istragu, dodao je on.

Atinska opservatorija upozorila je da „intenzivni suvi atmosferski uslovi (…) stvaraju okruženje veoma pogodno za požare“, dok je temperatura u okviru normalnih nivoa za sezonu, na maksimumu od 35 stepeni Celtiujusa.

Uzbuna na Peloponezu – južna Grčka, na poluostrvu Atici – prefektura Atine i u zapadnoj Grčkoj podignuta je sa „crvenog“ – veoma visok rizik od požara, na „ekstremni rizik“, navodi se na veb-sajtu.

Ostatak Grčke je stavljen pod „crveni“ ili „narandžasti“ nivo uzbune. Od prošle nedelje u Grčkoj preovlađuje jak vetar brzine veće od 80 km/h i šire se požari u kojima su u petak poginule tri osobe, od kojih su dvoje bili turisti iz Vijetnama.

Mnoge brodske linije koje opslužuju ostrva u istočnom Egejskom moru otkazane su u petak zbog jakog vetra što je pogodilo mnoge turiste.

U subotu je požar na 30 kilometara od Atine opustošio naselja i poljoprivrednbo zemljište u primorskim letovalištima Paleja Fokea i Keratea koja su delom evakuisana.

Više od 20.000 hektara je izgorelo od juna širom Grčke koju je sredinom jula pogodio dugotrajan talas vreline sa i više od 43 stepena Celzijusa.

Po prognozama Grčke nacionalne meteorološke službe (EMY), jak vetar će se nastaviti u sredu i četvrtak.

(Beta)

