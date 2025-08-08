Novi turski tramvaj iskočio iz šina

Jedan od tramvaja turskog proizvođača „Bozankaj“, koji od pre nekoliko dana saobraćaju beogradskim ulicama, iskočio je danas iz šina na Autokomandi, preneli su mediji.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se da je u tom delu grada nastala velika saobraćajna gužva.

Grad Beograd nabavio je 25 novih tramvaja turske firme „Bozankaj“ po ceni od 2,7 miliona evra po tramvaju, bez PDV a gradonačelnik Aleksandar Šapić je krajem jula izjavio da „bolje ulaze u krivine“, imaju veću snagu motora i veći kapacitet putnika u odnosu na španske tramvaje „KAF“ koje trenutno koristi Gradsko saobraćajno preduzeće.

Šapić je tada rekao da novi tramvaji mogu da saobraćaju u svim delovima grada za razliku od španskih koji nisu mogli da saobraćaju na liniji dva.

Portal eKapija preneo je ranije da su turski tramvaji širi u odnosu na druga šinska vozila u Beogradu, uz ocenu da će to praviti probleme u svakodnevnom saobraćaju.

