Novi vladar Luksemburga Veliki vojvoda Gijom položio zakletvu

Veliki vojvoda Gijom položio je danas zakletvu i stupio na presto Luksemburga na tradicionalnoj ceremoniji u Parlamentu kojoj su prisustvovali kraljevska porodica i šefovi nekih od evropskih država.

„Živeću život svog naroda, od kojeg ne želim da budem odvojen bilo kakvom preprekom. Deliću njihove radosti i patnje“, rekao je Gijom u svom prvom govoru kao vladar citirajući govor iz 1919. velike vojvotkinje Šarlote, jedne od svojih prethodnica.

„Simbol principa slobode i jedinstva utvrđenih u našem Ustavu, monarhija je ostala – tada kao i sada – stalna referentna tačka i čvrsta podrška u vremenima krize“, rekao je Gijom, koji je položio zakletvu na Ustav Luksemburga pred 60 poslanika.

Veliki vojvoda Gijom (43), preuzeo je dužnost od svog oca Anrija (70) koji je abdicirao u njegovu korist pošto je u veoma simboličnoj ulozi vladara služio 25 godina u tom malom vojvodstvu u centru Evrope.

Kao i otac Anri, Gijom je obrazovan u Francuskoj, Švajcarskoj i britanskoj vojnoj akademiji Sendherst, a zatim je radio za belgijske, nemačke i španske firme.

S njim su na svečanosti bili supruga vojvotkinja Stefani od Lanoja rođena u Belgiji i sinovi princ Čarls (5) i princ Fransoa (2).

Gijom je sedmi veliki vojvoda od Luksemburga od 1890. godine kada je uspostavljena savremena monarhija.

Ceremonijama prisustvuju kraljevske porodice iz Holandije i Belgije, a novi veliki vojvoda će prirediti gala veče za goste među kojima će biti i predsednici Francuske i Nemalke, Emanuel Makron i Frank Valter Štajnmajer.

Tokom vikenda Gijom će obaviti ritualni obilazak svoje zemlje i završiti ga misom sa nadbiskupom Žan-Klodom Olerišom u rimokatoličkoj katedrali Notr Dam Luksemburga.

Svečanosti povodom krunisanja planirane su širom zemlje do nedelje.

Luksemburg je parlamentarna demokratija s velikim vojvodom kao šefom države, slično Velikoj Britaniji i Belgiji. Ima oko 700.000 stanovnika i poslednje je preostalo veliko vojvodstvo u svetu.

Luksemburg je jedna od najmanjih zemalja Evropske unije, a najbogatija po BDP-u po glavi stanovnika, finansijska je sila i sedište važnih institucija EU kao što je Evropski sud pravde i Evropska investiciona banka. U Luksemburgu su i sedišta mnogih banaka iz zemalja evrozone, kompanija reosiguranja i menadžera hedž fondova i tržišta novca.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com