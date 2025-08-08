Novi zakon EU treba da poništi godine ugrožavanja nezavisnosti medija

Evropski zakon o slobodi medija (EMFA) sa merama za zaštitu novinara i pružalaca medijskih usluga od političkog uplitanja stupio je na snagu danas ali stručnjaci strahuju da bi mogao da bude ignorisan pošto neliberalne i populističke partije u EU narušavaju nezavisnost medija.

Ciljevi novog zakona su zaštita redakcija od mešanja vlada, zaštita novinara od špijunskih softvera, rešavanje problema koncentracije medija i osnaživanje onlajn novinskih kuća.

„Zakon utire put bezbednijem, transparentnijem i više pluralističkom medijskom pejzažu, onom u kojem građani mogu da veruju da su vesti zasnovane na činjenicama a ne vođene poslovnim ili političkim interesima“, rekao je evrokomesar za demokratiju Majkl Mekgrat.

Poptredsednica Evropske komisije Hena Virkunen rekla je da početak primene EMFA predstavlja prekretnicu u naporima Brisela usmerenim na snažnije i bezbednije medijsko okruženje EU, saopštila je Komisija.

„Pružaoci medijskih usluga mogu da uživaju u većoj pravnoj izvesnosti, novinari će imati veću zaštitu, uključujući od špijunskih softvera i otkrivanja svojih izvora, a građani će imati pluralističkije, nezavisnije medije širom EU“, rekla je Virkunen.

Međutim, bez prave političke volje Evropske komisije i nacionalnih vlada, postoji opasnost da u vreme kada se u nekim delovima Evrope ukida nezavsnost medija zakon bude tek nešto više od obećanja na papiru, piše briselski portal Politiko.

Pritisci na medije porasli su u brojnim zemljama i u 2025. je više od polovine članica EU zabeležilo slabiji rezultat nego 2024. na Svetskom indeksu slobode medija organizacije Reporteri bez granica (RSF).

Pritsak na novinare je u poslednjih godinu dana povećan u Mađarskoj, gde su nacionalni regulator i javni mediji i dalje uglavnom pod kontrolom vlade, navodi se u novom izveštaju o vladavini prava Evropske komisije.

Italija je pak, od kako je koalicija krajnje desnice Đorđe Meloni došla na vlast, na udaru „neviđenih“ napada na slobodu štampe, kako kažu oni koji nadziru stanje, kao i rastuće političke kontrole nad javim servisom RAI.

I slovački premijer Robert Fico, koji je novinare nazvao „krvožednom kopiladi“, namerno stvara neprijateljsko okruženje za nezavisno novinarstvo, ocenila je organizacija RSF.

Vladu Malte organizacija RSF optužila je zbog snažnog uticaja na javne medije i korišćenja državnog oglašavanja kako bi se izvršio pritisak na privatne portale i kanale.

Novi zakon, piše Politiko, mogao bi da vodi preokretu nakon godina rastuće državne kontrole ali sve zavisi od spremnosti EU da se suprostavi svojim autoritarnijim, neliberalnijim ili populističkim članicama, kao i onima koje odugovlače sa primenom propisa.

Iako se zakon primenjuje direktno, članice EU su morale da urade neke stvari pre njegove primene a neke od njih su s tim odugovlačile.

„Sada počinje pravi posao – osigurati da svaka članica potpuno i verno primenjuje EMFA“, upozorila je potpredsednica Evropskog parlamenta i bivša vodeća pregovaračica za zakon Sabine Verhejen.

Direktor RSF Tibo Briten izrazio je žaljenje što implementacija novog zakona „uglavnom ostaje nepotpuna“, što otkriva „nedostatak kritičkog ispitivanja nacionalnih zakonodavnih okvira“.

(Beta)

