Novi zemljotres na jugu Filipina magnitude 6,9

Zemljotres magnitude 6,9 pogodio je južni deo Filipina, gde se ranije danas desio još jedan potres magnitude 7,4 u kojem je poginulo šest ljudi, koliko se zasad zna.

Šef Filipinskog instituta za seizmologiju i vulkanologiju Teresito Bakolkol rekao je da je zemljotres koji je pogodio grad Manaj u istočnoj provinciji Davao izazvan pomeranjem u istoj rasednoj liniji, Filipinskom rovu, na maloj dubini od 10 kilometara.

Potres se dogodio oko 19 časova po lokalnom vremenu, a Filipinski seizmološki zavod je pozvao na evakuaciju priobalnih područja.

Prethodni potres je oštetio bolnice i škole, a priobalna područja su evakuisana zbog upozorenja na cunami, koje je kasnije ukinuto.

Pacifički centar za upozoravanje na cunami u Honoluluu saopštio je da su se na obalama Filipina i Indonezije pojavili manji talasi, kao i da je opasnost prošla oko dva sata nakon potresa, te su upozorenja ukinuta.

Nekoliko mesta na Filipinima je zbog potresa ostalo bez struje, a avioni su se tresli pri sletanju.

(Beta)

