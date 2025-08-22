Novica Antić: Određen mi je pritvor, a da mi nije predočen nijedan dokaz

Nekadašnji predsednik Vojnog sindikata Srbije Novica Antić, koji je uoči studentskog protesta za Vidovdan, 28. juna, uhapšen sa još pet osoba zbog navodnog planiranja rušenja ustavnog poretka, izjavio je da je lišen slobode i da mu je određen pritvor, a da mu prethodno nije predočen nijedan dokaz da je počinio bilo koje krivično delo.

On je u pismu, dostavljenom listu Danas iz Okružnog zatvora u Beogradu, naveo da mu je pritvor određen i bez iznošenja odbrane na „sadržaj naknadno poturenih nezakonitih dokaza“.

„Da ne govorim u ime mojih samučenika, na svom primeru svedočim o najtežim zloupotrebama i krivičnim delima tužioca (šefa Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Nenada) Stefanovića, kojima krajnje je vreme, treba ozbiljno da se pozabave i Tužilaštvo za organizovani kriminal i nadležni skupštinski odbori, a možda čak i Evropska unija i Venecijanska komisija“, ocenio je Antić.

Prema njegovim rečima, navodni snimci iz kraljevačkog hotela razgovora njega i ostalih, zbog kog su uhapšeni, emitovani su u živom programu na više televizija, a kasnije se ispostavilo da su „strogo poverljiv dokaz“, koji pritvoreni, a ni njihovi advokati, zbog toga nisu mogli ni da vide, ni da čuju, od kad je određen pritvor.

„Nepoznata tajna služba nas prisluškuje, nepoznata jer to nije radila policija, i to se preduzima, navodno, po naredbi čačanskog suda. Radnju navodnog krivičnog dela rušenja ustavnog poretka vršimo na teritoriji mesne nadležnosti suda u Kraljevu, kuće i firme i vikendice nam se pretresaju po nalogu suda u Kragujevcu, a pritvor nam određuje sud u Beogradu na predlog Nešinog VJT u Beogradu“, naveo je Antić.

(Beta)

