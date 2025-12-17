Novinar Bete Velimir Perović dobitnik nagrade za vest i izveštaj, Gulan i Matić za životno delo

Novinar Bete Velimir Perović dobitnik je ovogodišnje nagrade „Laza Kostić“ u kategoriji „Vest i izveštaj“, koju dodeljuje Udruženje novinara Srbije (UNS).

Nagradu „Laza Kostić“ u kategoriji reportaže pripala novinarki Kurira Jeleni S. Spasić, za seriju reportaža o Prebilovcima, a tu nagradu za karikaturu dobio je novinar portala Kosovo onlajn Vladislav Filipović, za karikaturu „Mapa“, saopštilo je ovo udruženje.

Novinar, analitičar i publicista Branislav Gulan i novinar i predsednik ANEM Veran Matić ovogodišnji su dobitnici Nagrade za životno delo UNS.

Nagrada za najbolji godišnji uređivački koncept „Dimitrije Davidović“ pripala je urednici redakcije Aktuelnosti na Radio-televiziji Srbije (RTS) Jeleni Božović.

Specijalnu nagradu za doprinos istoriji novinarstva i publicistička dela „Žika M. Jovanović“ dobio je novinar Bojan Cvejić za publikaciju „Kodeksi novinara Srbije od 1965. do 2025. godine“, dok je Zlatna povelja UNS-a pripala bivšem predsedniku Izvršnog odbora UNS-a Slobodanu Radičeviću.

Nagradu za fotografiju, koja od ove godine nosi ime „Jaroslav Pap“, dobio je Nenad Mihajlović za fotografiju sa obeležavanja godišnjice pada nadstrešnice u Novom Sadu, koja je objavljena u onlajn izdanju Gardijana.

Ove godine nije dodeljena nagrada „Bogdan Tirnanić“ za komentar ili kolumnu.

Za Gulana je žiri naveo da je „ostavio dubok i važan trag u srpskom novinarstvu, pre svega u oblasti ekonomije i poljoprivrede, dao je veliki doprinos afirmaciji i razvoju sela i srpskog seljaka“

Za Matića je istakao da je uvek na prvoj „borbenoj“ liniji u profesiji.

„Ne zanemarujući njegov kompletan opus u novinarskom i filantropskom radu, poslednjih godina Matić je neumorno svuda i uz svakog novinara kome se preti, onemogućava da radi ili mu je ugrožena bezbednost, zbog čega se mnoge kolege i oslanjaju na njegovu podršku“, naveo je žiri.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com