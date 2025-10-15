Novinar Milovan Brkić oslobođen optužbe da je pozivao na rušenje ustavnog uređenja

Viši sud u Beogradu oslobodio je novinara i vlasnika magazina „Tabloid“ Milovana Brkića optužbe da je 8. maja 2023. godine izvršio krivično delo „pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja“.

Advokat Stevan Damnjanović kazao je agenciji Beta da je nakon glavne rasprave Brkić prvostepeno oslobođen optužbe da je počinio krivično delo iz člana 309 Krivičnog zakonika, „pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja“.

Brkić je bio optužen da je izvršio pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja 8. maja ispred Skupštine Srbije, na protestu Srbija protiv nasilja.

Novinar Brkić (68) bio je osuđen na 14 meseci zatvora, ali je apelacioni sud tu presudu ukinuo i vratio na ponovno suđenje.

Tužilaštvo je teretilo Brkića da je tokom protesta „Srbija protiv nasilja“, u nameri ugrožavanja ustavnog uređenja Republike Srbije, pozvao da se silom promeni njeno ustavno uređenje, svrgnu najviši državni organi i njihovi predstavnici, odnosno Narodna skupština i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Brkić je negirao izvršenja dela koja mu se stavljaju na teret tvrdeći da je govorio figurativno kad je izjavio da će „mladi puškama morati da reše sudbinu Srbije“.

(Beta)

