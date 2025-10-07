Novinari i dalje u nesigurnim uslovima i sa ograničenim pravima

Rad u medijima obeležavaju nesigurni oblici angažovanja i ograničena radna prava, a više od polovine novinara radi na određeno vreme, pokazao je izveštaj koji je za Srbiju uradilo Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), u okviru mreže „SafeJournalists“.

NUNS je u saopštenju, povodom Svetskog dana dostojanstvenog rada, naveo da skoro četvrtina novinara obavlja poslove honorarno, često bez prava na bolovanje, plaćeni odmor ili socijalno osiguranje.

„Posebno su ugroženi oni van radnog odnosa, na privremenim i povremenim poslovima ili ugovorima o delu, koji često rade poslove stalno zaposlenih bez adekvatne pravne zaštite“, pokazao je izveštaj „Indikator za nivo slobode medija i Indeks bezbednosti novinara 2024“.

Na Svetski dan dostojanstvenog rada, 7. oktobar, NUNS navodi da sindikati širom sveta traže demokratiju koja obezbeđuje dostojanstven rad i hitne mere protiv „korporativnog zarobljavanja“ javnih politika.

„U Srbiji, najnoviji nalazi o stanju u medijima potvrđuju da su socijalni i ekonomski uslovi za novinare i medijske radnike i dalje izrazito nepovoljni, da su politički i finansijski pritisci i dalje najčešći oblik ugrožavanja nezavisnog rada, a da su neprofitni mediji i njihove redakcije u poslednjim godinama najčešće mete uvreda, targetiranja, pretnji i različitih vrsta napada“, piše u saopštenju.

Novinari koji objektivno prenose informacije o događajima i kritički se odnose prema postupcima predstavnika vlasti su, kako se navodi, posebno na udaru, i u medijima u kojima drzava ima veliki uticaj preti im se otkazima.

„Zabeleženo je da je u Srbiji, već nekoliko godina, broj SLAPP tužbi u porastu. NUNS je samo u 2024. godini zabeležio najmanje 22 tužbe sa elementima SLAPP-a. Novinari jednako strahuju od finansijskih pretnji kao od ugrožavanja bezbednosti i fizičkih napada“, dodaje se u saopštenju.

U 2024. godini, dodao je NUNS, postoje ozbiljne sumnje da je dolazilo do direktnih pokušaja otkrivanja izvora ili pritisaka na novinare da iznesu informacije o svojim izvorima.

„Prema informacijama koje su dostupne, od novembra 2024. godine do februara 2025. godine, načinjeno je preko 750 pokušaja praćenja mobilnih i drugih uređaja novinara, aktivista i studenata. Upotrebljavani su alati Cellebrite i Pegasus, nakon čega bi dolazilo do instaliranja softvera domaće srpske proizvodnje NoviSpy“, navelo je to udruženje.

Kada je u pitanju rodna neravnopravnost, istraživanje je pokazalo da se smatra da novinarke u Srbiji često rade u izazovnijim i težim uslovima od svojih muških kolega.

„Novinarke, posebno one u istraživačkim ulogama ili na rukovodećim pozicijama, suočavaju se s povećanim rizicima od uznemiravanja, uključujući verbalne napade na internetu, anonimne pretnje i klevetničke kampanje. Novinarke često balansiraju više uloga koje obuhvataju sa jedne strane važnu porodičnu ulogu i zahteve, a sa druge strane obaveze u okviru posla koje uključuju rad tokom praznika ili vikenda“, piše u saopštenju.

Iako u medijima ima više zaposlenih žena, NUNS navodi da su ipak na višim, uredničkim pozicijama zastupljeniji muškarci.

(Beta)

