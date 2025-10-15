Novinari masovno napustili Pentagon odbijajući Trampovu cenzuru izveštavanja

Desetine novinara vratile su u sredu propusnice za pristup Pentagonu i napustile zgradu Sekretarijata SAD za odbranu u Vašingtonu, ne pristavši na cenzuru koju im nameće vlast predsednika SAD Donalda Trampa.

Njegova republikanska administracija ta pravila naziva „plodom zdravog razuma“, ali ona guraju novinare koji izveštavaju o američkoj vojsci podalje od njene vrhovne komande.

Novinske kuće su bile gotovo jednoglasne u odbacivanju novih pravila koja je nametnuo ministar odbrane Pit Hegset: da bi mogli biti proterani iz Pentagona ako bi pokušali da javnosti prenesu informacije — poverljive ili ne — koje Hegset prethodno ne odobri za objavljivanje.

Mnogi novinari su čekali do 16 sati po lokalnom vremenu da zajedno odu iz Pentagona, kada je isticao rok koji je odredilo Ministarstvo odbrane za njihov izlazak iz zgrade.

Kako se približavalo to vreme, novinari su duž hodnika Pentagona slagali kutije sa svojim stvarima iz svog iznenada napuštenog prostora za rad, čak i stolice, jednu kopir mašinu, knjige i fotografije na parking.

Ubrzo posle 16 časova, oko 40 do 50 novinara je zajedno otišlo, pošto su vratili svoje propusnice.

„Tužno je, ali sam takođe veoma ponosna na novinarski korpus koji je ostao zajedno“, rekla je Nensi Jusef, novinarka lista Atlantik koja je imala prostor za rad u Pentagonu od 2007. godine. Do automobila je odnela mapu Bliskog istoka.

S druge strane pristalice Trampa koje preziru radnike medija pozdravljaju njegove napore da im otežava posao.

Tramp je u proteklih godinu dana sudski napadao Njujork tajms, Si-Bi-Es njuz, Ej-Bi-Si njuz, Vol strit džornal i Asošiejted pres.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com