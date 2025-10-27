Novinarki Biljani Bojković uručena nagrada Đoko Vještica, za novinarsku humanost

Novinarki Radio-televizije Srbije (RTS) Biljani Bojković je uručena nagrada za novinarsku humanost „Đoko Vještica“, za emisiju „Od stolara do humaniste“, o radu Milorada Jurkovića – „stolara Mileta“ koji pravi hranilice za bebe i poklanja ih i čini druga humana dela.

Tom nagradom Udruženje novinara Srbije (UNS) tradicionalno nagrađuje autore novinarskih tekstova i priloga koji pokreću humane akcije, podstiču solidarnost i zajedništvo i kritički ukazuju na socijalno neodgovorno ponašanje u društvu.

Bojković je, primajući priznanje, rekla da su posebne emocije kada dobijete nagrade sa imenom novinara kakav je bio Vještica, pogotovo uz obrazloženje da je za humanost i solidarnost.

„Savremeno doba nameću drugačije teme sa fokusom na brzinu, tehnologiju, pa je važno održati balans i sa ovakvim emisijama“, rekla je Bojković, čija je emisija prikazana u okviru dokumentarnog serijala „Put pobednika“.

Predsednica žirija, prošlogodišnja dobitnica prizananja, Ana Marković je istakla da je emisija Bojković izabrana jednoglasno.

Navela je da je „stolar Mile izradio i poklonio tri hiljade hranilica za bebe, takođe pravi i poklanja nameštaj za porodice u teškoj materijalnoj situaciji, dok istovremeno prikuplja pomoć i lekove za najugroženije“.

Članovi žirija koji su odlučivali o nagradi su Marković, donator Miljan Baćović i novinari Miloš Bato Milatović, Petar Živković i Mateja Agatonović.

