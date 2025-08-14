Novinarska udruženja: Sinoć kulminacija nasilja nad novinarima, zabeleženo 10 ozbiljnih incidenata

U Srbiji je tokom sinoćnjih demonstracija zabeleženo 10 ozbiljnih incidenata u kojima su novinari napadnuti što predstavlja kulminaciju nasilja nad medijskim radnicima u zemlji, ocenila je grupa novinarskih i medijskih udruženja i organizacija.

U zajedničkom saopštenju su pozvali policiju i građane da „prestanu da napadju, prete i zastrašuju novinare“ i da im omoguće normalne uslove za rad.

„Tokom sinoćnih demonstracija zabeleženo je deset ozbiljnih incidenata – od fizičkih napada i vređanja, do i uništavanja opreme. Napadi su dolazili i od građana i od pripadnika policije, koji ne samo da nisu sprečili nasilje, već su ga u većem broju slučajevima i sami počinili. Crvena linija je odavno pređena“, upozorila su udruženja.

U saopštenju su naveli i da su šest od sinoćnjih 10 napada na novinare izvršili pripadnici policije.

„Umesto da štite novinare i obezbede njihov rad, organi zaduženi za zaštitu postaju direktni počinioci nasilja, ignorišući svoje zakonske obaveze. Uprkos tome, od policije i javnog tužilaštva trazimo da hitno procesuiraju i reše sve napade i pretnje novinarima, bez obzira na to ko je te napade izvršio. MUP mora da pokrene i reši sve slučajeve zloupotrebe položaja i prekoračenja ovlašćenja svojih pripadnika“, saopštila su novinarska udruženja.

Ocenili su i da se u uslovima „gotovo svakodnevnih brutalnih i neopravdanih postupaka policije prema novinarima na ulicama“, postavlja pitanje svrsishodnosti daljeg postojanja Stalne radne grupe za bezbednost novinara.

„Državne institucije, a pre svega policija, moraju da prepoznaju novinare kao nezaobilaznu kariku u očuvanju demokratije i ljudskih prava, te da obezbede odgovarajuću zaštitu kako bi se sprečile dalje eskalacije nasilja prema novinarima“, stoji u saopštenju.

Udruženja su optužila Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) da je „nastavilo sa namernim ignorisanjem pojedinih medija“ jer na današnje obraćanje ministra Ivice Dačića nisu pozvani svi mediji dok novinaru televizije N1 nije dozvoljeno da prisustvuje događaju u Palati Srbija u Beogradu.

„Po navodima N1, odluka o njihovom isključivanju potekla je iz kabineta ministra policije. Redakcija N1 je obaveštena da iz kabineta ministra stiže odluka da se ne organizuje konferencija, već zatvoreni brifing za nekoliko odabranih medija. Takva praksa predstavlja otvorenu diskriminaciju medija, što je jasno zabranjeno Zakonom o javnom informisanju i medijima. Sve ovo ukazuje da policija ne postupa transparentno i da namerno sprečava da određene informacije dospeju u javnost“, ocenila su novinarska udruženja.

Saopštenje su potpisali Koalicija za slobodu medija, koju čine Asocijacija medija, Asocijacija onlajn medija (AOM), Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Poslovno udruženje Asocijacija lokalnih i nezavisnih medija „Lokal Pres“, Slavko Ćuruvija fondacija i Granski sindikat KUM Nezavisnost, zatim Udruženje novinara Srbije (UNS) i Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM).

Podržala ih je i regionalna mreža Bezbedni novinari (SafeJournalists) koju čine Hrvatsko novinarsko društvo, Nezavisno udruženje novinara Srbije, Sindikat medija Crne Gore, Udruženje novinara Kosova, Udruženje novinara Makedonije, Udruženje BH novinari.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com