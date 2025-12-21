Novinaru Bete Velimiru Peroviću uručena nagrada UNS-a za vest o smeni komandanta SAJ-a

Novinaru agencije Beta Velimiru Peroviću danas je uručena nagrada „Laza Kostić“ Udruženja novinara Srbije (UNS), u kategoriji „Vest i izveštaj“, za izjavu tadašnjeg komandanta Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) Ministarstva unutrašnjih poslova Spasoja Vulevića o njegovoj smeni.

Kako je obrazložio žiri, Perović je uspeo da dobije izjavu od tadašnjeg komandanta SAJ-a Spasoja Vulevića, u trenutku kada je on smenjen sa tog mesta, kao i da je prvi plasira.

„Perović je iskusno prepoznao trenutak u kojem da pozove Vulevića pre ostalih medija i uspeo u onome u čemu drugi mediji nisu – da napravi potpunu, sveobuhvatnu i veoma aktuelnu informaciju. Tu informaciju su, zbog svog nacionalnog značaja, emitovali čak i mediji koji ne koriste servis agencije Beta“, naveo je žiri u obrazloženju.

Tadašnji komandant SAJ-a Spasoje Vulević potvrdio je početkom septembra za agenciju Beta da je doneta nova sistematizacija radnih mesta i da mu je usmenim putem rečeno da se na njega kao komandanta više ne računa, jer nije pod kontrolom predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

„(Ministar unutrašnjih poslova Ivica) Dačić i (direktor policije Dragan) Vasiljević su me pozvali i rekli da na mene ne računaju jer, kako su rekli, predsednik Aleksandar Vučić ne želi da ima oružanu formaciju koja nije pod njegovom apsolutnom kontrolom i da zbog toga ja više ne mogu da budem komandant“, rekao je tada Vulević.

Perović se na dodeli nagrada zahvalio žiriju na tom priznanju, kolegama iz agencije Beta na čelu sa glavnim i odgovornim urednikom Vojkanom Kostićem koji ga je predložio za tu nagradu, kao i UNS-u koji godinama neguje tradiciju da nagrađuje najbolja novinarska ostvarenja i novinare.

„Posebno što cenim u radu UNS-a je što pokušava, nastoji da zaštiti našu profesiju, našu branšu koja je u poslednje vreme izložena strašnim napadama, kako pretnjama tako i fizičkim napadima – od kriminalaca, kvazi-političara, a u poslednje vreme i od policajaca“, kazao je on.

Velimir Perović rođen je u Peći 18. maja 1968. godine, u novinarstvu je od 1988. godine, a prva rekacija mu je bila TV Priština, za koju je radio kao dopisnik Pećkog okruga.

S Kosova i Metohije je izveštavao i za Dnevni telegraf, Tanjug, Blic, Ekspres politiku, a Peć je napustio 14. juna 1999. godine, nakon čega je do 2016. godine bio urednik u dnevnom listu Blic.

U Novinskoj agenciji Beta radi od 2020. godine, a pisao je i za magazine: banjalučki Reporter, Novi Magazin, Ekspres i portale Direktno i Nezavisnost.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com