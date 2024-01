'Novine srbske' izašle na današnji dan pre 190 godina

Predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) Željko Bodrožić i profesor Fakulteta političkih nauka u penziji Rade Veljanovski, odali su počast i položili venac na Zemunskom keju kod spomenika Dimitriju Davidoviću, osnivaču i uredniku „Novina srbskih“, prvog srpskog lista štampanog na današnji dan na srpskom tlu 1834. godine, pre 190 godina u Кragujevcu.

Bodrožić je tom prilikom rekao da je Davidović bio ispred svog vremena i da je hteo da napravi novine po uzoru na tadašnje novine u Beču, Parizu, Londonu.

„Dimitrije Davidović je velikan koji je utro put svima nama, iako su mnogi rušili taj put slobode medija. Danas, posle 190 godina, treba da budemo ponosni što smo među prvim zemljama koje su imale štampane novine, ali i na njega, kao pisca Sretenjskog Ustava“, rekao je Bodrožić.

Dodao je da je Davidović danas, posle 190 godina, napredniji od „mnogih naših kolega koji ne haju za slobodarske misli“.

Profesor Rade Veljanovski je naveo da je Davidović bio evropski čovek koji je hteo u Srbiji da širi prosvetiteljstvo.

„Njegovi postulati su bili istina i pravda, iznad kojih nije niko. To ga je i dovelo do sukoba sa knezom Milošem. Morao je da ode, iako je bio državni sekretar, zbog slobodoumlja. Na nama je danas da doprinesemo toj borbi, za koju se on zalagao – sloboda, istina i pravda na jednak način, bez diskriminacije“, istakao je Veljanovski.

Inače, Davidović je najpre sa Dimitrijem Frušićem 1814. godine osnovao „Novine serbske“ koje su štampane u Beču.

Taj list je izveštavao o političkim dešavanjima u Srbiji, o ratu, a bilo je i vesti o trgovinskim i saobraćajnim vezama.

Čitalačka publika mogla je da pročita i vesti iz kulture, umetnosti i jezičke kulture.

Ove novine su pisane narodnim jezikom.

Davidović je godinama želeo da ovakav list osnuje i na srpskom tlu, a kada su se uslovi za to stvorili, 28. marta 1832. godine štampan je ogledni broj.

Ipak, „Novine srpske“ prvi put izlaze 5. januara 1834. godine u Кragujevcu.

U prvom broju objavljene su vesti o knezu Milošu, Turcima, a najavljene su i informacije iz sveta književnosti koje su bile objavljene u narednim brojevima.

Novine su izlazile najpre jednom nedeljno, a onda i svakodnevno.

Sadržaj je bio sličan onome u „Novinama serbskim“ koje su prethodno objavljivane u Beču.

Uređivački koncept Dimitrija Davidovića bio je takav da je objavljivano ono što je u interesu, ali i u skladu sa ukusom javnosti.

