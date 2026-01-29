Novo uputstvo za ICE agente nakon dva ubistva: Ne ulaziti u interakciju sa provokatorima

Službenicima Imigracione i carinske službe (ICE) u američkoj saveznoj državi Minesoti je naloženo da izbegavaju kontakt sa „provokatorima“ dok sprovode akcije, navodi se u unutrašnjim smernicama u koje je uvid imao Rojters.

Novo uputstvo, koje pruža dosad najdetaljniji uvid u to kako će se operacije promeniti nakon što su agenti ICE ubili dve osobe, takođe nalaže da službenici targetiraju isključivo migrante sa krivičnim prijavama ili osuđujućim presudama.

To bi predstavljalo odstupanje od širokih akcija koje su izazvale protivljenje i pravne izazove u Mineapolisu i drugim američkim gradovima, piše Rojters.

„NE KOMUNICIRATI I NE ULAZITI U INTERAKCIJU SA PROVOKATORIMA“, stajalo je u imejlu koji je poslao visoki zvaničnik ICE-a.

„To ne donosi nikakvu korist osim što dodatno podstiče napetosti. Niko neće ubediti drugu stranu. Jedina komunikacija treba da bude u obliku izdavanja naredbi“, dodaje se.

Na zahtev za komentar upućen Beloj kući, zvaničnik administracije je rekao: „Trenutno se vode razgovori o tome kako najučinkovitije sprovesti operacije u Minesoti. Nijedna od smernica ne treba da se smatra konačnom dok ne budu zvanično izdate“.

Ovaj operativni pomak usledio je nakon što je predsednik države Donald Tramp ove nedelje izjavio da je cilj da se „deeskalira“ napetost u Mineapolisu i Sent Polu, nakon što su federalni službenici za imigraciju ubili dvoje američkih građana ovog meseca. U oba slučaja, Trampovi zvaničnici su brzo prikazali ubijene kao agresore, što je bilo opovrgnuto video snimcima.

