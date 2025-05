Novo uzbuđenje u Vašingtonu: Stara šifra 86 tumači se kao poziv na ubistvo Trampa

Jedna žargonska šifra je u središtu političkog uzbuđenja oko smenjenog direktora FBI Džejmsa Komija, ali je „86“ ipak stara, ugostiteljska oznaka da je nečega nestalo, sada dovela do optužbi vladajućih Republikanaca da je to pretnja životu predsedniku Donalda Trampa.

U postu izbrisanom na Instagramu, Komi je u četvrtak napisao da je našao „sjajnu formaciju školjki na plaži“ i objavio fotografiju školjki u oblicima brojeva „86“ i „47“. U naknadnom postu je objasnio da je prizor na koji je naišao, nečija politička poruka nastala raspoređivanjem školjki pošto je Tramp 47. predsednik, a da „86“ znači da se nečega može otarasiti, kao što je nasilni gost u baru ili nešto što više nije poželjno.

Tramp i drugi republikanci su to shvatili zlokobnije: kažu da se Komi, s kojim se Tramp sporio, porukom založio za nasilje nad predsednikom jer se ta šifra ponekad koristila i kao signal za nečije ubistvo.

Poreklo šifre „86“ seže do kodova koji su se koristili u restoranima na porukama za osoblje 1930-ih godina, rekao je Džesi Šejdlouer, s Univerziteta Kolumbija i bivši glavni urednik „Oksfordskog rečnika engleskog jezika“.

To je značilo da je nestalo nečega s menija, a vremenom se upotreba te oznake proširila, rekao je on.

Objasnio je da „86 znači nešto čega nema, nešto što ne bi trebalo da bude tu kao nepoželjan kupac. Onda je to postalo i glagol, koji znači: izbaciti nekoga. To je prilično očigledan i jasan semantički razvoj“.

Rekao je da se to u nekim pričama fikcije koristilo kao eufemizam za ubistvo, ali da upotreba te oznake nije ni približno toliko raširena.

Verovatnije je da to znači odbaciti nešto što više nije korisno – to je parodirano u popularnoj TV emisiji iz 1960-ih „Opameti se“ (Get Smart) čiji je glavni lik bio poznat kao „Agent 86“.

U rečniku „Meriam-Vebster“ (Merriam Webster) piše da „86“ znači „izbaciti“, „otarasiti se“ ili „odbiti uslugu“. Mada se pominje da je bilo upotrebe u smislu ubijanja, u rečniku piše: „Ne ulazimo u taj smisao jer je skorašnji i jer se retko koristi“.

Ali Tramp i njegova administracija insistiraju da je baš to bila namera Komeijevog početnog posta.

„Tačno je znao šta to znači“, rekao je sam Tramp tokom intervjua za „Foks njuz“ u petak. „I deca znaju šta to znači. Ako ste direktor FBI i ne znate šta to znači, to znači: atentat. I to jasno piše“.

Odnos predsednika i Komija je godinama bio zategnut. Tramp je otpustio Komija sa mesta direktora FBI 2017. godine, početkom Trampovog prvog mandata, a Komi 2018. godine u knjizi napisao da se Tramp ponaša „neetički i bez veze s istinom“.

Nikol Holidej, sa Univerzitetu Kalifornije u Berkliju je rekla da nije iznenađujuće da neki žargonski termin može da izazove uznemirenje, posebno ne u vreme kakvo je sada u SAD gde je „sve postalo hiperpartijsko, polarizovano, sve je Roršahov test“.

Rekla je i: „Veoma smo osetljivi na bilo koju indikaciju da su neki ljudi s nama ili nisu“.

Jezik može biti teška tema jer značenje reči može biti promenljivo na osnovu konteksta ili kulture ili drugih faktora, rekla je ona.

To je dovoljno teško i u neposrednom razgovoru, ali još je teže s internetom: „Kada razgovarate s nekim, ‘pregovarate’ o značenju, ali kada neko nešto objavi na internetu nema mesta dogovaranju. Zato se ljudi beskonačno svađaju u komentarima na neke postove“, rekla je Holidej.

(Beta)

