Novopazarski studenti završili treći dan pešačenja ka Novom Sadu, stigli do Magliča

Studenti u blokadi Državnog univerziteta u Novom Pazaru završili su večeras treći od 16 dana pešačenja ka Novom Sadu, gde planiraju da prisustvuju protestu najavljenom za 1. novembar povodom godišnjice pada nadstrešnice rekonstruisane Železničke stanice u kom je poginulo 16 osoba.

Studenti su na svojoj stranici na društvenoj mreži Iks (X) objavili da su stigli u Maglič, nedaleko od Kraljeva.

Tokom dana objavljivali su i snimke pešačenja u kabanicama, zbog kiše koja je padala, kao i snimke automobila koji su ih otpozdravljali sirenama dok su prolazili pored njih.

Kako su na svom Iksu ranije objavili novosadski studenti, njihove kolege iz Novog Pazara juče su prenoćile u konaku manastira Studentica, jer im je bio otkazan prvobitni smeštaj.

„Doručak im je danas u manastiru spremljen po muslimanskim propisima. Neizmerno smo zahvalni manastirskom bratstvu i arhiepiskopu žičkom Justinu na toplom prijemu. Sloga biće poraz vragu“, napisali su oni.

Novopazarski studenti sutra, u nedelju, nastaviće pešačenje, a sledeća stanica je Kraljevo.

Studentske šetnje, koje će početi naredne nedelje, za sada su najavljene i iz Beograda i iz Subotice.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com