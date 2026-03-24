Novopazarskim studentima određen pritvor od 30 dana

Studentima Državnog univerziteta u Novom Pazaru Hamzi Ziljkiću i Nikoli Marjanoviću, koji su privedeni u nedelju zbog sumnje u navodno krivično delo rušenje ustavnog poretka, određen je pritvor od 30 dana.

Advokatica osumnjičenih Majda Toković je izjavila za televiziju N1 da su advokati uložili žalbu na tu odluku Osnovnog suda u Novom Pazaru.

Studenti u blokadi su danas ranije saopštili da su oni dovedeni u zgradu Osnovnog tužilaštva gde su, u prisustvu advokata, saslušani.

(Beta)

