Novosađani dočekali prvu grupu studenata koja je stigla peške iz Novog Pazara

Hiljade Novosađana dočekalo je večeras kod Mosta slobode prvu grupu studenata koji su stigli pešaka iz Novog Pazara.

Studenti nose medalje iz gradova koje su prošli na svom putu do Novog Sada, javio je reporter Bete.

„Osećamo neki adrenalin, euforiju, leptiriće u stomaku. Veliki cilj smo postigli. Svi smo došli do krajnjeg cilja i niko nije odustao, svi smo na broju“, rekla je novinarima studentkinja iz Novog Pazara Medina Mujezinović.

Novosadski studenti su im podelili zahvalnice za put koji su prešli, a na kojima je pisalo „zahvalnica za svaki tvoj pređeni korak u borbi za slobodu“.

Saobraćajna policija obezbeđuje raskrsnice.

Doček je organizovan na ukupno 10 punktova u gradu, pošto studenti stižu iz raznih pravaca, između ostalog iz pravca Subotice, Zrenjanina, Vršca, Beograda.

Grupi studenata koja pešači iz Subotice u Kisaču je priređen veliki doček.

Iz tog mesta, u blizini Novog Sada je Teodora Martinko, koja je jedina preživela pad nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu kada je poginulo 16 ljudi.

Oni su zastali ispred njene kuće i pozdravili je aplauzom.

Studenti u blokadi najavili su da zajedno sa građanima u 10.30 kreću sa 16 lokacija ka Železničkoj stanici, gde će se okupiti u 11.30, a potom će u 11.52 odati poštu poginulima u padu nadstrešnice 16-minutnom tišinom, nakon čega će položiti vence za stradale.

Celodnevni program biće održan na Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu, kao i na keju uz Dunav.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com