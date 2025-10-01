Novosađani ispred Železničke stanice i na više lokacija tišinom obeležili 11 meseci od tragedije

Novosađani su danas u blizini Železničke stanice, kao i na više lokacija u gradu, obeležili 11 meseci od nesreće na toj stanici u kojoj je 1. novembra prošle godine poginulo 16 ljudi.

Građani su odali poštu poginulima i na Trgu slobode, ispred Mašinske, Hemijske i Saobraćajne škole, u Ulici cara Dušana, na raskrsnici Miše Dimitrijevića i Braće Ribnikar, kao i ispred Poliklinike.

Komemorativni skup, u organizaciji studenata u blokadi, zakazan je za večeras u 18.30 u kampusu Univerziteta u Novom Sadu.

Betonska nadstrešnica sa renoviranog objekta Železničke stanice u Novom Sadu obrušila se 1. novembra prošle godine u 11.52.

Nakon tragedije od 1. novembra prošle godine, studenti su blokirali svoje fakultete, jedno vreme i srednjoškolci svoje škole, prosvetari su obustavljali rad, kao i advokati u nekoliko navrata.

Studenti i građani zahtevaju raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, nakon što vlast nije ispunila njihove zahteve da se utvrdi odgovornost za tragediju

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com