Novosađanin osuđen na šest meseci zatvora zbog napada na Informer, Jaćimović mu nudi smeštaj

Novosađanin Goran Kajfeš, koji je pet meseci proveo u pritvoru zbog sumnje da je napao ekipu Informera, osuđen je na šest meseci zatvora.

Kako saznaje portal Razglas news, presuda je prvostepena i još nije pravosnažna, a advokati će uložiti žalbu i tražiti da mu se mera preinači u lakšu – kućni pritvor.

Kajfeš je uhapšen u avgustu zbog napada na televizijsku ekipu Informera na protestu 15. avgusta u Novom Sadu.

Danas je održano prvo i jedino ročište.

Kojfešu je u više navrata produžavan pritvor, a prema rečima aktivista i odbrane, to je rađeno isključivo zbog činjenice da nema prijavljeno prebivalište ni boravište.

Oni tvrde da je isti razlog uticao i na sadašnju presudu, a u međuvremenu mu je autoprevoznik Milomir Jaćimović ponudio smeštaj.

Na neujednačen tretman tokom suđenja ukazao je i odbornik Građanskog pokreta Bravo Miran Pogačar, koji je ocenio da presuda otvara ozbiljna pitanja.

„Drugi optuženi, koji se tereti za teže krivično delo nasilničko ponašanje iz stava dva – dobio je kaznu od 10 meseci, koju služi u kućnim uslovima. Dok je Goran Kajfeš, optužen za lakše delo iz stava jedan, osuđen na šest meseci zatvora. Razlika nije u težini dela, već u tome što Kajfeš nema stan. Time se siromaštvo pretvara u otežavajuću okolnost“, poručio je Pogačar, prenosi Razglas.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com