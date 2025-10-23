Novosadski studenti u blokadi: Nova rezolucija Evropskog parlamenta o Srbiji oštrija nego prethodne

Studenti u blokadi Univerziteta u Novom Sadu ocenili su danas da je rezolucija Evropskog parlamenta (EP) o „Polarizaciji i povećanoj represiji u Srbiji, godinu dana nakon novosadske tragedije“ oštrija od svih prethodnih.

Studenti su u saopštenju naveli da je usvajanje te rezolucije priznavanje velike većine poslanika EP da je „situacija u Srbiji alarmantna“.

Oni su ocenili da to nije mešanje u unutrašnja pitanja Srbije i da je međunarodna zajednica dužna da brani pravdu, demokratiju, slobodu i jednakost i da u tom duhu pruži podršku studentskom pokretu i pobunjenim građanima.

„Smatramo da delovi rezolucije koji se tiču represije, korupcije, gušenja medijskih i drugih sloboda, policijske brutalnosti i vanrednih izbora, a koji se slažu sa nalazima stručnjaka za ljudska prava Ujedinjenih nacija, predstavljaju značajan pomak u sagledavanju stanja u Srbiji od strane međunarodne javnosti“, piše u saopštenju.

Evropski parlament usvojio je u sredu rezoluciju kojom podržava pravo srpskih studenata i građana na mirne proteste, najoštrije osuđuje talas od strane države sponzorisanog nasilja, zastrašivanja i neselektivnih hapšenja i ocenjuje da je srpsko rukovodstvo politički odgovorno za eskalaciju represije, normalizaciju nasilja i slabljenje demokratskih institucija u zemlji.

Rezolucija je usvojena sa 457 glasova „za“, 103 „protiv“ i 72 uzdržana na plenarnoj sednici EP u Strazburu.

(Beta)

