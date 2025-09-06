Novosadski studenti: Vidimo se opet, nasilje bilo planirano, Vučić pokušao građanski sukob

Studenti u blokadi fakulteta Univerziteta u Novom Sadu poručili su danas da je sinoć „policija izvela neke od najbrutalnijih napada na sopstvene građane – one koje ima dužnost da štiti“.

“Scene u kojima policija tuče i žene i muškarce, mlade i stare, kao i upadi u visokoškolske ustanove pokazale su da je nasilje bilo planirano, a ne izazvano“, piše u saopštenju studenata.

Ocenili su da su oni koji su „naredili sinoćno varvarstvo svesni da bi ih institucionalno razrešenje krize odvelo na doživotnu robiju i spremni su da žrtvuju Srbiju kako bi sebe spasli“.

„Vidimo se opet. Izgleda da nas ipak ima previše. Odgovaraćete. Odgovaraćete. Odgovaraćete. 6. 9. 2025“, navodi se u saopštenju povodom jučerašnjeg policijskog policijskog nasilja.

Studenti poručuju i da su sinoćni događaji „stavili tačku na sve lažne simetrije“ i „neutralne“ analize o obostranoj krivici, kao i na jednu fazu razvoja situacije u Srbiji, dok je ponašanje studentskog pokreta bilo otvoreno usmereno ka deeskalaciji zaoštrene situacije.

Sinoć je, dodaju studenti, stigao nedvosmislen dokaz da je mirno razrešenje krize nemoguće ukoliko ga želi samo jedna strana.

„Vreme povlađivanja našim otmičarima došlo je do kraja“, poručili su studenti.

Pozvali su sve građane da budu u pripravnosti, a sve institucije da prekinu ćutanje i založe se za demokratsko i institucionalno razrešenje krize „u poslednjim momentima u kojima je ono još moguće“, kako bi se izbegao „ponor građanskih sukoba koji je sinoć Aleksandar Vučić pokušao da započne“.

(Beta)

