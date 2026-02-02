Novosadski tužioci, sudije i advokati protestuju zbog usvajanja seta pravosudnih zakona

Novosadski tužioci, sudije i advokati organizovali su danas protest ispred zgrade pravosudnih organa zbog usvajanja seta pravosudnih zakona koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić.

Okupljeni su ocenili da izmene i dopune pravosudnih zakona, usvojene prošle nedelje u Skupštini Srbije, narušavaju nezavisnost sudske vlasti i samostalnost tužilaštva.

Advokat Srđan Popović kazao je da sudije, tužioci i advokati „brane Ustav zemlje i ustavnu podelu vlasti“.

„Ovo što se sada dešava nije reforma, to je direktan napad na pravosuđe i zato nam je danas potrebno naše jedinstvo – jedinstvo svih sudija, jedinstvo svih tužilaca, jedinstvo svih advokata i jedinstvo svih nas zajedno“, dodao je advokat.

Popović je upozorio da nema pravde bez samostalnog i slobodnog tužioca i da je neophodno da celokupno društvo pruži jedinstven otpor.

Okupljeni su skandirali „Generalni štrajk“ i druge parole.

Set pravosudnih zakona Skupština Srbije usvojila je 28. januara, a u Službenom glasniku su objavljeni dva dana kasnije nakon što ih je predsednik Srbije potpisao, uprkos upozorenjima Evropske unije da se ti propisi revidiraju i usaglase sa evropskim standardima.

U pitanju su Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Zakon o izmenama Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu, Zakon o izmeni Zakona o sudijama i Zakon o izmeni Zakona o državnim službenicima.

Svi zakoni stupaju na snagu osam dana od objavljivanja u Službenom glasniku, izuzev Zakona o državnim službenicima koji je na snagu stupio u subotu, 31. januara.

Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava biće u primeni od 1. jula, iako stupa na snagu 6. februara.

(Beta)

