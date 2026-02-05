Novosadski ZLF: Izgradnja crkve na šetalištu Štrand nije u skladu sa urbanističkim planom

Novosadski odbor Zeleno-levog fronta (ZLF) saopštio je danas da ne podržava izgradnju crkve na šetalištu "Štrand", u gradskom naselju Limanu 1, navodeći da izgradnja verskog objekta na toj lokaciji nije u skladu sa Generalnim urbanističkim planom.

U saopštenju su naveli da je plaža „Štrand“ prostor „posebnog javnog, ekološkog i urbanističkog značaja“ čija je namena definisana kao prostor rekreacije, zelenila i slobodnog pristupa svim građanima.

„Pitanje vere i verskih sloboda ne sme se zloupotrebljavati kako bi se prikrilo urbanističko nasilje, ignorisanje procedura i skretanje pažnje sa represije, policijskog nasilja i stvarnih problema sa kojima se građani suočavaju – od prebijanja studenata i građana 5. septembra 2025. godine i 21. januara ove godine do upada policije na FIlozofski fakultet“, saopštio je ZLF.

Naveli su da građani imaju pravo da odlučuju o razvoju Novog Sada „ali tek nakon transparentne, zakonite i stručne rasprave, a ne pod pritiskom, u atmosferi poluinformacija i propagande“.

ZLF je demantovao da je jedan od njihovih odbornika u Skupštini Novog Sada učestvovao u raspravi i donošenju odluke o izgradnji crkve, nazivajući takve informacije „manipulacijom i dovođenjem građana u zabludu“.

„Odbornik ZLF je sa svim ostalim odbornicima opozicije, napustio sednicu nakon što je vladajuća većina odbila da na dnevni red stavi deklaraciju o osudi policijske represije i prebijanja studenata i građana“, navodi se u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com