Novosti: Vučić ponudio Rusima da Srbija kupi NIS, ali Moskva bi radije da ga proda Americi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponudio je ruskoj delegaciji da naša naša država otkupi deo ruskog vlasništva u „Naftnoj industriji Srbije (NIS), a kada se situacija na međunarodnom planu normalizuje da im sve bude vraćeno, pišu Večernje novosti u današnjem izdanju.

Međutim, Moskva nije previše sklona takvom rešenju, prenosi list svoja nezvanična saznanja i dodaje da je Rusiji, izgleda, prihvatljivije rešenje da svoj deo proda nekoj trećoj strani, a moguće je da to budu i Amerikanci.

List piše da je Vučić predlog dao na nedavnom sastanku sa predsednikom Upravnog odbora „Gaspromnjefta“ Alekasandrom Djukovom i zamenikom ministra energetike Rusije Pavelom Sorokinom.

(Beta)

