NPS: Gradonačelnik Kragujevca da objasni odnos vlasnika luna parka i vladajuće stranke

Narodni pokret Srbije (NPS) upitao je danas gradonačelnika Kragujevca Nikolu Dašića da li će biti podneta krivična prijava protiv vlasnika luna parka koji je u petak, 17. oktobra postavio konstrukciju i instlaciju pored stadiona „Čika Dača“, u neposrednoj blizini spomen-parka Šumarice, nadomak muzeja streljanim žrtvama.

Upitali su i da li će Dašić objaviti demanti ili potvrdu o navodima medija da je vlasnik luna parka prevozio meštane iz Male Krsne za Voždovac, zbog promene prebivališta uoči beogradskih izbora prošle godine.

„Ono što smo pretpostavljali, dokazalo se ponovo kao tačno, jer sve mafijaške organizacije, pa i ova na vlasti, posluju na isti način, otvoreno je u vladajućoj stranci pregršt privatnih firmi, koje dobijaju unosne poslove putem stranačkih veza i poznanstava, i dobro poznatog ‘ruka ruku mije’ načina poslovanja“, kazali su iz te stanke.

Komunalna inspekcija je, nakon pisanja medija i protesta građana, naložila vlasniku da postavljenu opremu ukloni sa sporne lokacije.

(Beta)

