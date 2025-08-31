NPS: Gradonačelnik Niša obišao firmu Prevoz kop koja je bliska s narko-kartelima

Potpredsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Đorđe Stanković saopštio je da iza firme „Prevoz Kop“, koju je pre mesec dana posetio gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović, stoje ljudi koji se bave poslovima po Južnoj Americi i bliski su pojedinim narko-kartelima.

„Sve Nišlije ste osramotili, a grad doveli u vezu sa firmama koje potencijalno služe kao perionice novca za narko-kartele, kako se može čuti u međunarodnim krugovima. Posle odgovora slede i reakcije, a ja verujem da znate šta je najmoralnije da se učini“, naveo je Stanković.

Ocenio je da je zbog te poste gradonačelnik Niša, a samim tim i ceo grad, obeležen kao saradnik te firme.

„Da li je gradonačelnik znao da ta firma ima više vlasnika, kao i sumnjivo poreklo kapitala? Da li ima još neku saradnju sa vlasnicima ove firme? Da li je poznavao Miljana Đekića ubijenog u obračunu dva narko-kartela u Boliviji“, upitao je Stanković.

Pavlović je obišao 8. jula „Prevozkop“, kompaniju koja se bavi separacijom peska i šljunka i proizvodnjom betona, javio je portal „Niške vesti“.

(Beta)

