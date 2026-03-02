NPS: Hapšenje Kokanovića sramno, vlast hapsi poljoprivrednike umesto da ispuni njihove zahteve

Narodni pokret Srbije (NPS) osudio je danas hapšenje aktiviste udruženja "Ne damo Jadar", poljoprivrednika Zlatka Kokanovića, za koje je ocenio da predstavlja nepravedan, neprihvatljiv i sraman čin, kao i ugrožavanje njegovih prava i dostojanstva.

„Umesto da poštuju poljoprivrednike koji hrane našu zemlju i građane, vlast ih hapsi, zastrašuje i sprovodi represiju, a pozive na razgovore u Bezbednosno-informativnu agenciju (BIA) koriste kao sredstvo represije, što je apsolutno nedopustivo“, navodi se u saopštenju.

Hapšenje Kokanovića, prema oceni te stranke, predstavlja zastrašivanje vlasti i pokušaj da se „represijom ugasi bunt poljoprivrednika“ kako bi se poslala poruka i drugima kako će završiti ako se usude da istupe ili brane svoja prava.

„Ministarstvo poljoprivrede nema jasan plan ni strategiju da zaštiti poljoprivredne proizvođače, što se videlo i u strategiji koja je usvojena, a još jasnije u izveštaju o prethodnoj strategiji u kojem je vlast i sama priznala sunovrat srpskog agrara“, dodaje se u saopštenju.

NPS je zatražio hitno ispunjenje zahteva poljoprivrednika koji, kako se dodaje, svojim radom obezbeđuju hranu i opstanak Srbije, kao i poštovanje njihovih prava i interesa, jer bez poljoprivrede nema budućnosti.

Kokanoviću je danas određen pritvor do 30 dana, nakon što je uhapšen pošto je juče tokom protesta poljoprivrednika pokušao da blokira granični prelaz kod Loznice i tom prilikom, kako tvrdi MUP, traktorom lakše povredio dva policajca.

(Beta)

