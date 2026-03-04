NPS i NLS neće izaći na lokalne izbore u Aranđelovcu, iako su prikupili potpise

Stranke Narodni pokret Srbije (NPS) i Novo lice Srbije (NLS) saopštile su danas da neće učestvovati na lokalnim izborima u Aranđelovcu 29. marta.

Te stranke su u zajedničkom saopštenju navele da su, iako su prikupile dovoljan broj potpisa, nakon pažljivog razmatranja i uzimanja u obzir realnog stanja na terenu, donele zajedničku odluku da listu ne predaju i ne izlaze samosatlno na lokalne izbore.

„Takva odluka je doneta kako se ne bi ugrozio opšti cilj i zajednički interes građana Aranđelovca. Za razliku od nekih drugih opozicionih stranaka koje deluju na lokalu, NPS i NLS neće imati svoje predstavnike na drugoj opozicionoj listi, koja je u medijima predstavljena kao studentska, ali ćemo je uprkos tome podržati i pružiti potrebnu pomoć“, dodaje se u saopštenju.

Povlačenjem saglasnosti za korišćenje njihovih naših stranaka na izbornoj listi, a samim tim i povlačenjem iz učestvovanja na ovim lokalnim izborima, kako su ocenili, stvara se referendumska atmosfera za borbu sa Srpskom naprednom strankom (SNS) u Aranđelovcu.

„Tako ćemo na lokalnim izborima 29. marta biti u mogućnosti da sagledamo više mogućih različitih modela za učestvovanje na izborima, te odlučimo šta je najbolja opcija za delovanje u budućnosti. NPS i NLS ostaju čvrsto posvećeni zajedničkoj borbi i ostvarenju zajedničkih ciljeva, donoseći svaku odluku u skladu sa tim principima i interesom građana“, dodaje se u saopštenju.

(Beta)

