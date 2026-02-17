NPS: Integracija novosadskih visokih škola štetila bi studentima i obrazovanju

Narodni pokret Srbije (NPS) zatražio je danas hitno povlačenje, kako je naveo, sporne i sramne tačke dnevnog reda sa sednice Skupštine AP Vojvodine zakazane za 19. februar, kojom se predviđa integracija tri novosadske visoke škole u Akademiju strukovnih studija, jer bi to, kako je istakao štetilo i studentima i obrazovnom sistemu.

„Integracija Visoke poslovne škole, Visoke tehničke škole i Visoke škole za vaspitače u Novom Sadu u Akademiju strukovnih studija predstavlja pokušaj vlasti da uspostavi potpunu kontrolu nad ove tri obrazovne ustanove, za čije spajanje ne postoji nijedan stručni ni organizacioni razlog“, navedeno je u saopštenju.

Ukazano je i na to da povezivanje škola koje nemaju srodne studijske programe, ne dele zajedničku zgradu i nalaze se na različitim lokacijama u gradu, ne stvara realnu korist za studente.

„Zaposleni u ovim ustanovama nisu konsultovani, a čitav proces pripreman je bez javne rasprave, dok su nastavnici za predlog saznali iz medija“, saopštio je NPS.

Dodaje se i da spajanje tri škole u jednu instituciju znači da se tri samostalna rukovodstva svode na jedno, „pa vlast više ne mora da ubeđuje tri direktora već je dovoljno kontrolisati jednog, čime čitav sistem postaje podložniji političkom pritisku“.

„Ovde nije reč o akademskoj integraciji, već o političkoj centralizaciji, jer se pod izgovorom integracije sprovodi koncentracija upravljanja i gašenje institucionalne samostalnosti svodeći tri samostalne škole na jednu instituciju“, smatraju u NPS.

Iz NPS su ocenili kao upitnu i odluku pokrajine da visoka škola u Sremskoj Mitrovici postane Akademija strukovnih studija, jer to nije dozvoljeno jedinoj Visokoj poslovnoj školi, zbog čega smatraju da ovakva neravnopravna primena pravila dodatno izaziva zabrinutost i pitanja o opravdanosti odluke.

NPS je pozvao sve poslanike Skupštine AP Vojvodine da odgovorno glasaju protiv te odluke, jer „ona nije u interesu visokog obrazovanja u Novom Sadu i Srbiji, ugrožava samostalnost obrazovnih institucija i otvara put za nepotrebnu centralizaciju i politički uticaj na upravljanje školama“.

(Beta)

