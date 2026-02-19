NPS Kragujevac: Centar za socijalni rad u Kniću ne funkcioniše, zaposleni danima ne dolaze na posao

Predsednik Opštinskog odbora Narodnog pokreta Srbije Knić Radoje Cvetić saopštio je danas da Centar za socijalni rad u toj opštini ne funkcioniše i da zaposleni danima ne dolaze na posao.

„Zbog ovakve situacije, koja je postala svakodnevna praksa i naša surova realnost, najugroženije kategorije stanovništva –deca, stare osobe, osobe s invaliditetom i porodice u krizi-ostaju bez pravovremene pomoći. Građani ne znaju kome da se obrate, a zakonske obaveze Centra se ne ispunjavaju“, kazao je on.

Dodao je da zaposlenih nema i da je samo direktorka prisutna u toj ustanovi.

„Ko god da ima i malo savesti, neka je probudi. Ovo prevazilazi i političke teme, ovo je pitanje ljudskosti, a sutra neko od nas može biti deo iste priče. Danas su kancelarije prazne, a sutra će i vaši domovi, jer svojim ćutanjem postajete saucesnici“, naveo e Cvetić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com