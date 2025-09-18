NPS: Nadležni da zaštite Cicvarića i privedu i saslušaju Vučinića, to je poziv na ubistvo

Narodni pokret Srbije (NPS) osudio je danas „targetiranje i pozivanje na ubistvo“ studenta Fakulteta političkih nauka Pavla Cicvarića i zahteva hitno privođenje i saslušanje člana Glavnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) Siniše Vučinića, koji je na televiziji Informer izjavio da će Cicvarić „biti ubijen“.

Ta stranka je takođe zatražila da državne institucije obezbede zaštitu Cicvariću jer mu je zbog ovakve skandalozne izjave ugrožena bezbednost i poručila režimu da će snositi posledice i odgovornost zbog ovakvih reči jer „potpiruju nasilje i mržnju u kojima je ova vlast ogrezla“.

„Ovo nije prvi ispad ovog funkcionera SNS, ali je najmonstruozniji. Krajnje je vreme da tužilaštvo uradi svoj posao i da građani Srbije dobiju odgovor da li je najava ubistva studenta direktna pretnja predsednika države koji ima najveću odgovornost jer želi apsolutnu vlast“, naveo je NPS.

NPS je istakao da je od početka uz studente na ulicama, u borbi za promenu sistema i ispunjavanje studentskih zahteva.

„Naša poruka je jasna – NPS će uvek biti uz njih i niko nas ne može zastrašiti i zaustaviti u zajedničkoj borbi za bolje sutra“, dodala je ta stranka.

U saopšenju NPS se navodi da je Vučinić izjavio na televiziji Informer da će „među blokaderima, oni ubiti najmlađega“ i dodao: „Cicvarić Pavle, njega, imam zapisano negde“.

Cicvarić je reagovao objavom na svom Fejsbuk nalogu i poručio ako mu se nešto desi – za to je odgovoran isključivo režim Aleksandra Vučića. Ostale fotografije uz tekst

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com