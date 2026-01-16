NPS: Nadzor MMF-a dokazuje nezakonito upravljanje finansijama Beograda

Potpredsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miloš Pavlović ocenio je da je odluka Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) da sprovede monitoring na finansijama Beograda dokaz da su gradonačelnik Aleksandar Šapić i njegovi saradnici radili nezakonito.

„Zahtev MMF da se finansije Grada Beograda stave pod nadzor i podvrgnu eksternoj reviziji je dokaz svega onoga što pričamo poslednjih godina – da se novac Beograđana i novac iz budžeta koriste za kapitalne investicije i bogaćenje funkcionera Srpske napredne stranke, a ne za zadovoljavanje potreba i interesa građana“, rekao je Pavlović za televiziju Nova, koji je i šef odborničke grupe NPS u Skupštini Beograda.

Pavlović je dodao da je udeo Grada Beograda u nacionalnom Bruto društvenom proizvodu (BDP) 45 odsto i država konstantno prebacuje sredstva iz republičkog u budžet Grada Beograda, što nije dozvoljeno po Zakonu o finansiranju lokalne samouprave, obzirom da nisu u pitanju namenski transferi već služe za opšte potrebe budžeta.

„Ako jedan grad učestvuje u skoro polovini BDP jedne zemlje koja malo-malo mora da mu dotira novac, očigledno je da nešto ne štima. Novac nestaje kroz nameštene tendere i partijska zapošljavanja, zbog čega u Beogradu ne ostaje novca za kapitalne investicije, dok se na taj način ugrožavaju finansijski aranžmani koje Srbija pravi sa MMF i zato imamo monitoring“, dodao je.

(Beta)

