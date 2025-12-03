NPS ne odustaje od krivičnog gonjenja policajca Krička, koji je tužio studentkinju Sinđelić

Narodni pokret Srbije (NPS) saopštio je danas da neće odusustati od pravde i da će preduzeti sve pravne korake protiv Komandanta Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO) Marka Krička koji je tužio studentkinju Nikolinu Sinđelić.

NPS je u saopštenju naveo da je Kričak podneo tužbu Prvom osnovnom sudu u Beogradu protiv studentkinje i članice omladine NPS Nikoline Sinđelić „radi naknade nematerijalne štete u iznosu od 500.000 dinara“.

Kako se navodi u tužbi, dana 15. avgusta Sinđelić je navodno povredila čast i ugled Krička, na taj način što je gostujući na televiziji N1 iznela tvrdnje da je nekoliko puta šamarao, da joj je udario glavu o zid i da će je skinuti i silovati pred svima, dodaje se.

Pravni tim NPS je u ime Sinđelić i studenta Dušana Cvetković podneo 26. avgusta krivičnu prijavu Prvom osnovnom javnom tužilaštvu protiv Krička i tadašnjeg funkcionera i pripadnika JZO Igora Žmirića i Milana Vukovića „zbog zlostavljanje i mučenje i zloupotreba službenog položaja“.

Krivična prijava je podneta i protiv drugih neidentifikovanih policijskih službenika JZO koji su u noći između 14. i 15. avgusta na trgu Slavija, u blizini Vlade Srbije i u podrumskim prostorijama Vlade – takozvane garaže, postupali prema Nikolini, Dušanu i ostalim osobama lišenim slobode, dodaje se.

„Iako smo predali sve dokaze – slomljene telefone, povrede, psihijatrijska veštačenja, sve papire iz državnih i privatnih zdravstvenih ustanova, tužilaštvo ni nakon skoro četiri meseca nije reagovalo na Nikolininu prijavu na nasilje koje je proživela i nikakvu povratnu informaciju nismo dobili“, navodi se.

NPS je dodao da su po prijavi Krička reagovali odmah, što je, kako su ocenili, sramno i samo pokazuje da su institucije u Srbiji zarobljene i da se svakodnevno vrši pritisak na svakoga ko se usprotivi režimu Srpske napredne stranke (SNS).

„Pravni tim NPS preduzeće sve neophodne korake i odgovoriti na tužbu Krička budući da navedene tvrdnje nisu na mestu i sve navode smo potkrepili dokazima“, piše u saopštenju.

NPS je naveo da neće odustati od traženja pravde, jer se i dalje nada da slučaj zlostavljanih studenata neće završiti u nekoj fioci sa drugim zlodelima SNS i da u institucijama postoje ljudi koji će časno uraditi svoj posao.

„Možda ne danas ili za godinu dana, ali kada se ova vlast promeni, verujemo da će ovaj slučaj biti procesuiran i da će svi odgovarati jer ćemo se tek tada osećati slobodno“, piše u saopštenju.

(Beta)

