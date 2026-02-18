NPS Niš: Zbog povećanja minimalca, jedan broj porodica ostao bez dečijeg dodatka

Gradski odbor Niša Narodng pokreta Srbije (NPS) zatražio je danas usklađivanje imovinskog cenzusa za dečiji dodatak sa rastom minimalne zarade jer je, kako su kazali, povećanje minimalca bez povećanja cenzusa ukinulo dečiji dodatak jednom broju porodica.

Gradski odbor NPS-a ocenio je kao „apsurdno i neprihvatljivo“ da četvoročlana porodica u kojoj radi samo jedan roditelj, za minimalac, ne može da ostvari pravo na državnu pomoć za decu jer svojim primanjima prelazi zakonski prag od 13.247 dinara.

„Porodica koja jedva pokriva osnovne životne troškove postaje ‘prebogata’ za oko 4.000 dinara mesečne pomoći namenjene deci. To nije administrativni previd, već dokaz potpune nebrige i odsustva sistemskog planiranja“, kazali su iz te stranke.

Narodni pokret Srbije je naveo da socijalna politika mora biti zasnovana na realnim životnim uslovima, a ne na „statističkim trikovima i propagandnim efektima“.

Država, dodali su, ima obavezu da štiti najugroženije, a ne da ih „kažnjava birokratskim nelogičnostima“.

(Beta)

