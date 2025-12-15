NPS, NLS i Ekološki ustanak osudili odnos vlasti prema roditeljima-negovateljima

Odbornička grupa Narodni pokret Srbije (NPS), Novo lice Srbije (NLS) i Ekološki ustanak u Skupštini opštine Zvezdara, osudila je ophođenje vlasti prema roditeljima dece sa teškim smetnjama u razvoju koji predlažu zakon „Roditelj-negovatelj“, te ocenila da se vlast prema njima ophodi bahato.

Ta odbornička grupa je podnela predlog dopune dnevnog reda tačkom Pilot program „Roditelj-negovatelj“, a kako su naveli u saopštenju, vlast je odbila diskusiju na tu temu.

„Roditelji zaslužuju da se određena sredstva iz budžeta preusmere na njih, to je najmanje što država može da uradi. Odbijamo argument da u budžetu nema novca, jer ga ima za milionske koruptivne dilove, pa mora da ima i za decu. Predlog programa ‘Roditelj-negovatelj’ mora biti usvojen po padu režima Srpske napredne stranke kako na Zvezdari, tako i u Beogradu i čitavoj Srbiji“, saopšteno je.

Odbornička grupa je dodala da će danas biti održan protest u Beogradu roditelja dece sa smetnjama u razvoju koji predlažu taj zakon, te da oni podržavaju njihove zahteve.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com